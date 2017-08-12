Искатель
Оформил НьюКард в начале июня. СМС информирование включено. Більше пишет - Ваша картка не приймає участь у програмі.
Хотя, я не в обиде - вернули баллы по Викенду и Б5
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:25
Искатель
Оформил НьюКард в начале июня. СМС информирование включено. Більше пишет - Ваша картка не приймає участь у програмі.
Хотя, я не в обиде - вернули баллы по Викенду и Б5
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
Вероятно, я не корректно выразился. ТАС далеко не сразу присоединился к новой программе, а у меня на Б5 и WC были многие тыщщи балов (и это не преувеличение), с которыми я, было, попрощался. И тут я возрадовался, когда смог, наконец, подвязать эти карты снова.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:19
было бы только куда их тратить, ничего путнего нету пока
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