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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:25

Искатель
Оформил НьюКард в начале июня. СМС информирование включено. Більше пишет - Ваша картка не приймає участь у програмі.
Хотя, я не в обиде - вернули баллы по Викенду и Б5
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Amid написав:...вернули баллы по Викенду и Б5
А их не было или что с ними произошло?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

  MASolomko написав:А их не было или что с ними произошло?


Вероятно, я не корректно выразился. ТАС далеко не сразу присоединился к новой программе, а у меня на Б5 и WC были многие тыщщи балов (и это не преувеличение), с которыми я, было, попрощался. И тут я возрадовался, когда смог, наконец, подвязать эти карты снова.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:19

  Amid написав:
  MASolomko написав:А их не было или что с ними произошло?


Вероятно, я не корректно выразился. ТАС далеко не сразу присоединился к новой программе, а у меня на Б5 и WC были многие тыщщи балов (и это не преувеличение), с которыми я, было, попрощался. И тут я возрадовался, когда смог, наконец, подвязать эти карты снова.

было бы только куда их тратить, ничего путнего нету пока
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:34

velvet
Колесо обещают запустить... когда-нибудь...
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Возможно, кто-то будет юзать сертификат от "Антошки", уточните на месте, плиз, на что распространяется.
Понравилось примечание: "на Лолы - скидки нет" (кто в теме - поймет).


Поширюється на неакційні товари (іграшки, одяг). Але так як в антошці майже на все стоїть ніби знижка, то і поширення дуже мале виходить. Альфа минулого місяця ощасливила 20% кешбеку на дит. товари, то це просто не до порівняння.
Взагалі толку з цієї програми мало, раніше ще в Окко можна було 95+ по ціні 95 + перс. пропозиція. Зараз дають 2 і 3 грн. цікаво, який мотив вибирати 2? Але перс. пропозиція не сумується, а вона як правило більша.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:09

Re: Программа "Masterсard Більше"

Долучився Монобанк.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:05

V2
Ну вот и почти полный комплект карт уже там (9), кроме Альфы.

1417 баллов... :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:59

Добавил карту Монобанк. Теперь 6 карт в программе. 646 баллов, было бы куда тратить.
Вопрос: а как оперативно там баллы появляются? А то я уже давно добавил карту Идеи, а по ней ноль, как и был... Они что, раз в месяц их начисляют или как?
Искатель
 
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