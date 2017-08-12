З іншого ракурсу:
xgamesz написав:Здравствуйте!
Акция «Колесо сюрпризів» будет запущена 13.07.2020 в 14:00 и будет действовать до 02.08.2020 включительно.
В акции можно будет получить следующие главные призы: Apple iPhone, Apple AirPods, и другие главные призы!
В качестве второстепенных призов будут различные призы в категориях: «Музика», «Подорожі», «Кіно», «Мистецтво» и другие второстепенные категории с призами!
Количество призов будет ограничено, и некоторые главные призы будут в количестве — 1 штука.