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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:01
З іншого ракурсу:
xgamesz написав:Здравствуйте!
Акция «Колесо сюрпризів» будет запущена 13.07.2020 в 14:00 и будет действовать до 02.08.2020 включительно.
В акции можно будет получить следующие главные призы: Apple iPhone, Apple AirPods, и другие главные призы!
В качестве второстепенных призов будут различные призы в категориях: «Музика», «Подорожі», «Кіно», «Мистецтво» и другие второстепенные категории с призами!
Количество призов будет ограничено, и некоторые главные призы будут в количестве — 1 штука.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:59
крутанул
+5 баллов бильше (корректней было бы писать -5)
Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК кококо
Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
итого -25
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:11
1) сертификат Fishka на 50 грн. баллами;
2) 10 баллов;
3) 5 баллов.
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Vorlon
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:24
1. Фокстрот 200 грн/1000 грн покупки
2. Пополнение мобильного 20 грн
3. 10 балов
Как по мне, ок.
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anikola13
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:01
Друг выиграл:
1) колонку;
2) пополнение мобильного на 20 грн;
3) сертификат Fishka на 50 грн. баллами.
Сам выиграл:
1) 50 грн на покупку билетов concert.ua;
2) знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК кококо;
3) знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот».
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 292 раз.
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