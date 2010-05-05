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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

З іншого ракурсу:
xgamesz написав:Здравствуйте!

Акция «Колесо сюрпризів» будет запущена 13.07.2020 в 14:00 и будет действовать до 02.08.2020 включительно.

В акции можно будет получить следующие главные призы: Apple iPhone, Apple AirPods, и другие главные призы!

В качестве второстепенных призов будут различные призы в категориях: «Музика», «Подорожі», «Кіно», «Мистецтво» и другие второстепенные категории с призами!

Количество призов будет ограничено, и некоторые главные призы будут в количестве — 1 штука.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

крутанул
+5 баллов бильше (корректней было бы писать -5)
Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК кококо
Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
итого -25
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1217
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Подякував: 821 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:11

1) сертификат Fishka на 50 грн. баллами;
2) 10 баллов;
3) 5 баллов.
Vorlon
 
Повідомлень: 8537
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Подякував: 418 раз.
Подякували: 873 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:24

1. Фокстрот 200 грн/1000 грн покупки
2. Пополнение мобильного 20 грн
3. 10 балов
Как по мне, ок.
anikola13
 
Повідомлень: 851
З нами з: 08.02.13
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Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Друг выиграл:
1) колонку;
2) пополнение мобильного на 20 грн;
3) сертификат Fishka на 50 грн. баллами.

Сам выиграл:
1) 50 грн на покупку билетов concert.ua;
2) знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК кококо;
3) знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот».
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2121
З нами з: 08.03.18
Подякував: 153 раз.
Подякували: 292 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

Галимое какое то колесо, два раза нафиг ненужный фокстрот и 5 баллов :-(
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:39

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

5,5,fox-200
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:03

Re: Программа "Masterсard Більше"

5,5,5
тарасов
 
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Подякував: 118 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

Foxtrot, foxtrot, foxtrot.... сумувати можна?
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