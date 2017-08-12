1 аккаунт - 5 балів, 20 грн на мобільний, 200 Фокстрот.
2 ак. веселіше - 10 балів, 10 балів, 10 балів.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:41
1 аккаунт - 5 балів, 20 грн на мобільний, 200 Фокстрот.
2 ак. веселіше - 10 балів, 10 балів, 10 балів.
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:47
Re: Программа "Masterсard Більше"
Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:54
Re: Программа "Masterсard Більше"
Хвокс, 10, 5. Скукотишша
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:48
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:58
Re: Программа "Masterсard Більше"
Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.
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