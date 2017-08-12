|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:41
1 аккаунт - 5 балів, 20 грн на мобільний, 200 Фокстрот.
2 ак. веселіше - 10 балів, 10 балів, 10 балів.
-
ykrkozak
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 09.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:20
10б, портмоне, 20грн
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1311
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:47
Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:54
Хвокс, 10, 5. Скукотишша
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8470
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:48
antey718 написав:
Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.
Хіба знижки по сертифікатах сумуються?!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6736
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:58
Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:45
Rimlyanin1 написав:
Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.
Ну можно ж глянуть хистори призов
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31904
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3719 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47
clientage написав:
5,5,fox-200
Аналогично
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:03
V2 написав: antey718 написав:
Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.
Хіба знижки по сертифікатах сумуються?!
Нет, но можно разбить на несколько заказов, мне не одна планка нужна.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|