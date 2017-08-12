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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:41

1 аккаунт - 5 балів, 20 грн на мобільний, 200 Фокстрот.

2 ак. веселіше - 10 балів, 10 балів, 10 балів.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:20

10б, портмоне, 20грн
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:54

Re: Программа "Masterсard Більше"

Хвокс, 10, 5. Скукотишша
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:48

  antey718 написав:Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.


Хіба знижки по сертифікатах сумуються?!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:58

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:45

  Rimlyanin1 написав:Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.

Ну можно ж глянуть хистори призов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47

  clientage написав:5,5,fox-200

Аналогично
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:03

  V2 написав:
  antey718 написав:Накрутил уже 4 фокстрота, пригодиться как раз хотел оперативы прикупить.


Хіба знижки по сертифікатах сумуються?!

Нет, но можно разбить на несколько заказов, мне не одна планка нужна.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:30

Re: Программа "Masterсard Більше"

Привет! Спасибо, что напомнили про МС Більше)

А что значит - новая регистрация? Все балы сгорели предыдущие?
sergiylfc
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