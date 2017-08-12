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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 14 лип, 2020 02:45
sergiylfc написав:
Привет! Спасибо, что напомнили про МС Більше)
А что значит - новая регистрация? Все балы сгорели предыдущие?
баллы перейдут, если карта еще живая.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 06:55
...и банк принимает участие, и добавил карту в "Більше"
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:13
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Додано: Вів 14 лип, 2020 08:06
clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.
Ну можно ж глянуть хистори призов
Це логічно, я одразу й подивився, а вже потім написав
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