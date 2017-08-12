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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 14 лип, 2020 02:45
sergiylfc написав:
Привет! Спасибо, что напомнили про МС Більше)
А что значит - новая регистрация? Все балы сгорели предыдущие?
баллы перейдут, если карта еще живая.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 06:55
...и банк принимает участие, и добавил карту в "Більше"
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:13
5,5,фокс 200
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Додано: Вів 14 лип, 2020 08:06
clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.
Ну можно ж глянуть хистори призов
Це логічно, я одразу й подивився, а вже потім написав
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:51
мобілка 20грн, +5, +5.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:08
фокстрот,фокстрот,фокстрот
Сразу видно, кто проспонсировал запуск колеса)))
Классно, резину на машину куплю, по 1 покрышке в 1 заказе ггг.
Шутка, я не нас только идиот, чтобы в таком магазине что-то покупать!
Востаннє редагувалось romanauscas
в Вів 14 лип, 2020 10:08, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:08
+10, Фокстрот -200 от 1000, +10.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:33
Не мой день
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.
Фигня полная.
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Искатель
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:34
Искатель написав:
Не мой день
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.
Фигня полная.
Це краще, чим фокстрот та концерт!
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