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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 02:45

  sergiylfc написав:Привет! Спасибо, что напомнили про МС Більше)

А что значит - новая регистрация? Все балы сгорели предыдущие?

баллы перейдут, если карта еще живая.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 06:55

Re: Программа "Masterсard Більше"

...и банк принимает участие, и добавил карту в "Більше" :D
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Re: Программа "Masterсard Більше"

5,5,фокс 200
фокс 200,5,5
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:06

Re: Программа "Masterсard Більше"

clientage написав:
  Rimlyanin1 написав:Фокс 200
Фішка 50
Невідомо що - покрутилося, зависло між 2х позицій, бали зняло, нічого не дало. В меню винагороди тільки 2 вищезгадані. Більше не дає крутити, отже використав 3 рази на сьогодні.

Ну можно ж глянуть хистори призов
Це логічно, я одразу й подивився, а вже потім написав
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

мобілка 20грн, +5, +5.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

фокстрот,фокстрот,фокстрот
Сразу видно, кто проспонсировал запуск колеса)))
Классно, резину на машину куплю, по 1 покрышке в 1 заказе ггг.
Шутка, я не нас только идиот, чтобы в таком магазине что-то покупать!
Востаннє редагувалось romanauscas в Вів 14 лип, 2020 10:08, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
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+10, Фокстрот -200 от 1000, +10.
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Не мой день :)
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.

Фигня полная.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:34

  Искатель написав:Не мой день :)
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.

Фигня полная.


Це краще, чим фокстрот та концерт! ;)
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