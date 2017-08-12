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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:06
V2 написав: Искатель написав:
Не мой день
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.
Фигня полная.
Це краще, чим фокстрот та концерт!
Не бачу, що там краще, кому потрібно, можу віддати сертифікат, так як не користуюсь ОККО, заправляюсь на Glusco вже майже рік, використовую талони на Toplyvo UA
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31
Искатель
+5 балів краще за -10 балів по Фокстроту
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V2
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:11
развлекуха для взрослых продолжается..
1 день) 5, 5, фишка
2 день) 5, фокс, портмоне
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