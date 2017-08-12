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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:06

  V2 написав:
  Искатель написав:Не мой день :)
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.

Фигня полная.


Це краще, чим фокстрот та концерт! ;)

Не бачу, що там краще, кому потрібно, можу віддати сертифікат, так як не користуюсь ОККО, заправляюсь на Glusco вже майже рік, використовую талони на Toplyvo UA
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31

Искатель
+5 балів краще за -10 балів по Фокстроту ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

развлекуха для взрослых продолжается..
1 день) 5, 5, фишка
2 день) 5, фокс, портмоне
Bosstone
 
Повідомлень: 1544
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