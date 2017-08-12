Не бачу, що там краще, кому потрібно, можу віддати сертифікат, так як не користуюсь ОККО, заправляюсь на Glusco вже майже рік, використовую талони на
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:06
Не бачу, що там краще, кому потрібно, можу віддати сертифікат, так як не користуюсь ОККО, заправляюсь на Glusco вже майже рік, використовую талони на
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:11
Re: Программа "Masterсard Більше"
развлекуха для взрослых продолжается..
1 день) 5, 5, фишка
2 день) 5, фокс, портмоне
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:55
Не дарма програма перерву брала - покращення разючі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:21
Re: Программа "Masterсard Більше"
От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.
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