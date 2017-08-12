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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:06

  V2 написав:
  Искатель написав:Не мой день :)
Вчера пропустил, сегодня дочка крутила:
+5 баллов, 30% скидки на 3 чашки чая-кофе на ОККО, +5 баллов.

Фигня полная.


Це краще, чим фокстрот та концерт! ;)

Не бачу, що там краще, кому потрібно, можу віддати сертифікат, так як не користуюсь ОККО, заправляюсь на Glusco вже майже рік, використовую талони на Toplyvo UA
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31

Искатель
+5 балів краще за -10 балів по Фокстроту ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

развлекуха для взрослых продолжается..
1 день) 5, 5, фишка
2 день) 5, фокс, портмоне
Bosstone
 
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Не дарма програма перерву брала - покращення разючі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:38

  alex77 написав:От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.

та фокс взагалі непотріб, бо ось що написано в сертифікаті:
"Пропозиція з використанням промокоду не сумується з іншими акціями, що діють у мережі ТМ «Фокстрот».
В одній купівлі можна використати тільки один промокод.
Скористатися пропозицією та використати промокод можна тільки один раз до 31.08.2020. Промокод не діє при купівлі акційних товарів."
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2820
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

c 7 аккаунтов из годноты 2 фишки. :x
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:59

  velvet написав:
  alex77 написав:От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.

та фокс взагалі непотріб, бо ось що написано в сертифікаті:
"Пропозиція з використанням промокоду не сумується з іншими акціями, що діють у мережі ТМ «Фокстрот».
В одній купівлі можна використати тільки один промокод.
Скористатися пропозицією та використати промокод можна тільки один раз до 31.08.2020. Промокод не діє при купівлі акційних товарів."

При покупке товаров со скидкой работает. Для брендовых вещей где цены ставит производитель (самсунг, ми и т.п.), почему бы не использовать?
p.s. Кому не нужен приму в дар код. Проверю работает ли несколько раз.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

  vanok написав:p.s. Кому не нужен приму в дар код
да ради бога:
Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
Ваш код: 437835944537

Выкладываю в открытый доступ сознательно, при дальнейшем выпадении фокстрот-хлама тоже, наверное, буду бросать сюда. Мне эти коды не нужны
apollo
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:01

аднака наглеют
5-5-5 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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