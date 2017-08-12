От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.
alex77 написав:От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.
та фокс взагалі непотріб, бо ось що написано в сертифікаті: "Пропозиція з використанням промокоду не сумується з іншими акціями, що діють у мережі ТМ «Фокстрот». В одній купівлі можна використати тільки один промокод. Скористатися пропозицією та використати промокод можна тільки один раз до 31.08.2020. Промокод не діє при купівлі акційних товарів."
alex77 написав:От нафіга мені декілька фоксів((( Хоч би поповнення мобіли випало. Чисто візуально - колесо крутиться ще глючніше ніж раніше. Зависає між полями. Або саме в кінці прискорюється. Ганьба жлобському мастєркарду за порожнякові призи, піврічний ігнор, глючну апплікуху.
та фокс взагалі непотріб, бо ось що написано в сертифікаті: "Пропозиція з використанням промокоду не сумується з іншими акціями, що діють у мережі ТМ «Фокстрот». В одній купівлі можна використати тільки один промокод. Скористатися пропозицією та використати промокод можна тільки один раз до 31.08.2020. Промокод не діє при купівлі акційних товарів."
При покупке товаров со скидкой работает. Для брендовых вещей где цены ставит производитель (самсунг, ми и т.п.), почему бы не использовать? p.s. Кому не нужен приму в дар код. Проверю работает ли несколько раз.