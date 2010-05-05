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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 109110111112>
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:59

  clientage написав:аднака наглеют
5-5-5 :mrgreen:



+1, аналогично :evil:
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:14

5-5-10.
За два дня ничего стоящего.
Сертификат ОККО уже пристроил, жду е-мейл для отправки от человека, который мне писал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:24

5-5-Concert.ua
Кому Concert.ua? В личку, плииз
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фокс портмоне концерт. Ну хоч портмоне :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:53

Схоже на колесі спочатку списують преміальні бали, а потім уже звичайні :(

При чому історії списання ніде не знайдеш.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:06

Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
Ваш код:
437397537136
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:22

10, 10, Фокстрот.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

У меня хоть какое то разнообразие, вместо 2 фокстротов и пятерки, выпадавших 2 дня подряд, сегодня 2 пятерки и фокстрот. Самки собак
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:52

Сегодня день "Фокстрота"
2 фокса+5 балов.
anikola13
 
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ol_zy Спасибо)
sergiylfc
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