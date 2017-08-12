RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:07

У мене в пн 3 фокстрота, вчора 1 і сьогодні 2 :D
Rainbow
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:37

+5,+10 и пополняха на 20 грн.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:20

Интересно, а что там писали, выпадает связанное с "Фишкой", расскажите.
И еще: кто-нибудь понял, когда лучше крутить: ночью-утром, днем, вечером?

Или это только в день запуска народу везло... а потом призы закончились :)
Искатель
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 22.02.16
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 109110111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 14:24
0 7704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 14:24
Captain Jack
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 12:25
9 19602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 20:26
Ka-Pi-Tan
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 14:25
42 11764
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 03:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (634)
15.07.2020 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.