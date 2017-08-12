|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:37
+5,+10 и пополняха на 20 грн.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:20
Интересно, а что там писали, выпадает связанное с "Фишкой", расскажите.
И еще: кто-нибудь понял, когда лучше крутить: ночью-утром, днем, вечером?
Или это только в день запуска народу везло... а потом призы закончились
Зараз переглядають цей форум: V2 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|