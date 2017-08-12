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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:37
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:20
Интересно, а что там писали, выпадает связанное с "Фишкой", расскажите.
И еще: кто-нибудь понял, когда лучше крутить: ночью-утром, днем, вечером?
Или это только в день запуска народу везло... а потом призы закончились
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
Там невидимые чернила!
Попробуйте выделить белое поле после слов "Ваш код:"
Можно над пламенем свечи подержать монитор, мож тада проявится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:48
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:57
Re: Программа "Masterсard Більше"
В мене за 2 дні: 4 фокстрота, 5 балів і 1 портмоне.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
А у меня за 3 дня 1 раз фокстрот и все остальное баллы. Даже не списываются толком, постоянно выигрываю. Раньше колесо по фартовее было
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:18
Нема нiде. Нi внизу, нi зi свiчкою пiд монiтором, нi мишкою на бiлому фонi пiсля слова "код". Звичайно почекаю може пiзнiше проявиться, але невже це треба було бiльш нiж пiвроку на те щоб таке лайно змайструвати?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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