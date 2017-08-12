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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:07

У мене в пн 3 фокстрота, вчора 1 і сьогодні 2 :D
Rainbow
 
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:20

Интересно, а что там писали, выпадает связанное с "Фишкой", расскажите.
И еще: кто-нибудь понял, когда лучше крутить: ночью-утром, днем, вечером?

Или это только в день запуска народу везло... а потом призы закончились :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

А як можливо застосувати ось це? Де тут код?
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100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alien написав:А як можливо застосувати ось це? Де тут код?

Там невидимые чернила!
Попробуйте выделить белое поле после слов "Ваш код:"
Можно над пламенем свечи подержать монитор, мож тада проявится
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

Alien написав:А як можливо застосувати ось це? Де тут код?
Зображення
Пізніше спробуйте завантажити, буде з кодом, якщо немає в правій нижній частині цього файла(там де обрізано)
wilomik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:57

Re: Программа "Masterсard Більше"

В мене за 2 дні: 4 фокстрота, 5 балів і 1 портмоне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

А у меня за 3 дня 1 раз фокстрот и все остальное баллы. Даже не списываются толком, постоянно выигрываю. Раньше колесо по фартовее было
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:18

  wilomik написав:
Alien написав:А як можливо застосувати ось це? Де тут код?
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Пізніше спробуйте завантажити, буде з кодом, якщо немає в правій нижній частині цього файла(там де обрізано)

Нема нiде. Нi внизу, нi зi свiчкою пiд монiтором, нi мишкою на бiлому фонi пiсля слова "код". Звичайно почекаю може пiзнiше проявиться, але невже це треба було бiльш нiж пiвроку на те щоб таке лайно змайструвати?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:41

  Искатель написав:Интересно, а что там писали, выпадает связанное с "Фишкой", расскажите.
И еще: кто-нибудь понял, когда лучше крутить: ночью-утром, днем, вечером?

Или это только в день запуска народу везло... а потом призы закончились :)

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Сертифікат не підлягає поверненню та зворотному обміну на грошовий еквівалент, а також відновленню в разі його втрати. Сертифікати не сумуються між собою,за одну купівлю можна використати один сертифікат. При використанні сертифіката картка Fishka не використовується, бали не нараховуються.
Сертифікат дійсний до 30.09.2020
Код є унікальним і може бути використаний один раз
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