5 - 20 на мабилу - 5
ПС. Обращаю внимание, шо за МастерПасс начисляют +2 балла. Ясно -- рулит
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 лип, 2020 06:46
5 - 20 на мабилу - 5
ПС. Обращаю внимание, шо за МастерПасс начисляют +2 балла. Ясно -- рулит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
5,10 и 4й фокстрот
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:51
Портмоне, концерт.уа. Третий раз решил не крутить, оставил на потом
Уже третий день ничего полезного не попадается.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:11
Re: Программа "Masterсard Більше"
5 фокс 5. Не найгірший варіант, в принципі
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:56
Re: Программа "Masterсard Більше"
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