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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:46

5 - 20 на мабилу - 5

ПС. Обращаю внимание, шо за МастерПасс начисляют +2 балла. Ясно -- рулит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

5,10 и 4й фокстрот
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:51

Портмоне, концерт.уа. Третий раз решил не крутить, оставил на потом :)
Уже третий день ничего полезного не попадается.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

5 фокс 5. Не найгірший варіант, в принципі :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alien написав:Звичайно почекаю може пiзнiше проявиться

треба чекати, після 31.08.20 проявиться :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Вітаю! Шановне панство, як діяти, коли вже декілька днів при спробі крутнути колесо система видає "undefined" і колесо зупиняється посередині, між двома "виграшними" полями? Доповнення - балів вистачає, пробував в різних браузерах...
lerook
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:35

1 - Portmone.com
2 - «Фокстрот»
3 - 5 балів

интересно что в сертификатах поле с кодом пустое )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:54

Видно совсем у фокстрота дела плохи...Опять сертификат выпал. И на телефон прислали смс скидки до 60%. Хоть бы на телефон пополняха выпала. Повторюсь - ганьба мастеркарду.
alex77
 
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