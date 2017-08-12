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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:46

5 - 20 на мабилу - 5

ПС. Обращаю внимание, шо за МастерПасс начисляют +2 балла. Ясно -- рулит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

5,10 и 4й фокстрот
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:51

Портмоне, концерт.уа. Третий раз решил не крутить, оставил на потом :)
Уже третий день ничего полезного не попадается.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

5 фокс 5. Не найгірший варіант, в принципі :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alien написав:Звичайно почекаю може пiзнiше проявиться

треба чекати, після 31.08.20 проявиться :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Вітаю! Шановне панство, як діяти, коли вже декілька днів при спробі крутнути колесо система видає "undefined" і колесо зупиняється посередині, між двома "виграшними" полями? Доповнення - балів вистачає, пробував в різних браузерах...
lerook
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:35

1 - Portmone.com
2 - «Фокстрот»
3 - 5 балів

интересно что в сертификатах поле с кодом пустое )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:54

Видно совсем у фокстрота дела плохи...Опять сертификат выпал. И на телефон прислали смс скидки до 60%. Хоть бы на телефон пополняха выпала. Повторюсь - ганьба мастеркарду.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

  yoggik написав:интересно что в сертификатах поле с кодом пустое )

Сьогодні вже сертифікат завантажується з кодом. Але сертифікат то вже зовсім не той :(. Якщо учора це був сертифікат на місяць безкоштовного портмоне, то сьогодні цей сертифікат має назву "5 грн. на бонусний рахунок портмоне". Що це за маячня? Як це розуміти? Міняють умови на марші?
Правда мабуть у якості сорі-бонуса сьогодні першим же обертом "колесо" вичавило з себе поповнення мобіли на 20 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:57

  lerook написав:Вітаю! Шановне панство, як діяти, коли вже декілька днів при спробі крутнути колесо система видає "undefined" і колесо зупиняється посередині, між двома "виграшними" полями? Доповнення - балів вистачає, пробував в різних браузерах...

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Інформаційна лінія 0800332412
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