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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

выпало"пополнение мобильного на 20 грн", но не удается пополнить.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 158
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

и подменили в моих призах "Портмоне 30 дней без комиссии" на "Портмоне, 5 грн на бонусный рахунок"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 158
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 111112113114
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