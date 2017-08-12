|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36
Re: Программа "Masterсard Більше"
выпало"пополнение мобильного на 20 грн", но не удается пополнить.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
и подменили в моих призах "Портмоне 30 дней без комиссии" на "Портмоне, 5 грн на бонусный рахунок"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|