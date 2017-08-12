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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36
Re: Программа "Masterсard Більше"
выпало"пополнение мобильного на 20 грн", но не удается пополнить.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
и подменили в моих призах "Портмоне 30 дней без комиссии" на "Портмоне, 5 грн на бонусный рахунок"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:21
Пипец мастеркард мелочный, прям как приватбанк. Тоже любит на ходу менять правила
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
Фишка, Фишка, Фокс
Фишка используется, как некогда сильпо без танцев и прочего если нет карты?
Black Jack - White Business
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