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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

выпало"пополнение мобильного на 20 грн", но не удается пополнить.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

и подменили в моих призах "Портмоне 30 дней без комиссии" на "Портмоне, 5 грн на бонусный рахунок"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 160
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:21

  акет написав:и подменили в моих призах "Портмоне 30 дней без комиссии" на "Портмоне, 5 грн на бонусный рахунок"

Пипец мастеркард мелочный, прям как приватбанк. Тоже любит на ходу менять правила
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фишка, Фишка, Фокс
Фишка используется, как некогда сильпо без танцев и прочего если нет карты?
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:26

  Искатель написав:Портмоне, концерт.уа. Третий раз решил не крутить, оставил на потом :)
Уже третий день ничего полезного не попадается.

чё ж не крутить? У меня еще старых балов по моням и приватам тьма.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:05

хм, шото новенькое )

1 - 50 грн на купівлю квитків на Concert.ua
2 - Поповнення мобільного на 20 грн
3 - Сертифікат Fishka на 50 грн балами
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Выгодное предлоЖЖЕние: меняю сертификаты Фокстрота (200 грн.) на денежные знаки 100 грн.
Первым пяти счастливчикам бонус: +концертный серт или 30% на харчи в ОККО
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 4350
З нами з: 03.12.14
Подякував: 581 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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