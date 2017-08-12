|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36
Re: Программа "Masterсard Більше"
выпало"пополнение мобильного на 20 грн", но не удается пополнить.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
и подменили в моих призах "Портмоне 30 дней без комиссии" на "Портмоне, 5 грн на бонусный рахунок"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:21
Пипец мастеркард мелочный, прям как приватбанк. Тоже любит на ходу менять правила
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
Фокс меняю на 100 грн.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 17 лип, 2020 01:11, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:26
чё ж не крутить? У меня еще старых балов по моням и приватам тьма.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:05
хм, шото новенькое )
1 - 50 грн на купівлю квитків на Concert.ua
2 - Поповнення мобільного на 20 грн
3 - Сертифікат Fishka на 50 грн балами
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Выгодное предлоЖЖЕние: меняю сертификаты Фокстрота (200 грн.) на денежные знаки 100 грн.
Первым пяти счастливчикам бонус: +концертный серт или 30% на харчи в ОККО
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:21
На сертифікаті дійсно було написано 5грн. на рахунок, але при активації
позавчорашнього і сьогоднішнього ситуація така (щойно).
Тобто не "надурили" все ж.
Просто вчора змінили один подарунок на колесі на інший.
А то портмоне не витримав би такого
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:27
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|