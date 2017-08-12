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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:29
lincoln2 написав:Мизантрóп
могу 5 сертификатов Фокса
Вы не поняли: Мизантроп продает, а не покупает
))
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:31
2 фішки й концерт. Фуршет зможе зі смарта фішку сканувати, чи тільки друкувати?
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chipmunk
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:32
Искатель написав: lincoln2 написав:Мизантрóп
могу 5 сертификатов Фокса
Вы не поняли: Мизантроп продает, а не покупает
))
та уже увидел , удалил
..подумал , может у Мизантропа есть возможность впарить десяток серт. одновременно в Фоксе на какую то крупную покупку , вот и нужны ...
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lincoln2
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:44
lincoln2 написав: Искатель написав: lincoln2 написав:Мизантрóп
могу 5 сертификатов Фокса
Вы не поняли: Мизантроп продает, а не покупает
))
та уже увидел , удалил
..подумал , может у Мизантропа есть возможность впарить десяток серт. одновременно в Фоксе на какую то крупную покупку , вот и нужны ...
Кстати, вот тут ругают "Фокстрот", а я лично с прошлого года всю технику именно там и покупал-обновлял. У меня 5 "Покупок частями" там (с картой Моно). Были б эти сертификаты раньше...
Интересно, кто-то уже смог их использовать.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:10
chipmunk написав:
2 фішки й концерт. Фуршет зможе зі смарта фішку сканувати, чи тільки друкувати?
Пишут на серте друкувать и вручать кассирке,еще пин код...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:12
Искатель написав:
Кстати, вот тут ругают "Фокстрот", а я лично с прошлого года всю технику именно там и покупал-обновлял.
Начнем хвалить если можно на одной покупке более одного серта применить.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:34
Мизантрóп написав: Искатель написав:
Кстати, вот тут ругают "Фокстрот", а я лично с прошлого года всю технику именно там и покупал-обновлял.
Начнем хвалить если можно на одной покупке более одного серта применить.
Я думаю, там не все так просто. Иначе бы они не раздавали налево-направо вот эти скидки на 200 грн.
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Искатель
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44
Искатель написав: Мизантрóп написав:
Выгодное предлоЖЖЕние: меняю сертификаты Фокстрота (200 грн.) на денежные знаки 100 грн.
Первым пяти счастливчикам бонус: +концертный серт или 30% на харчи в ОККО
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Alien
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:50
Alien написав: Искатель написав: Мизантрóп написав:
Выгодное предлоЖЖЕние: меняю сертификаты Фокстрота (200 грн.) на денежные знаки 100 грн.
Первым пяти счастливчикам бонус: +концертный серт или 30% на харчи в ОККО
Меняю сертификаты Фокстрота (200 грн скидки) на 50 грн. Кто меньше?
Пропоную сертифiкат фоксе на 200 грн. за 40 грн.
За 20 грн. віддам
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velvet
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:02
Перестроили колесо, сегодня вместо фокса три концерта
Отдам за спасибо 6 фоксов и концерты
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