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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:29

  lincoln2 написав:Мизантрóп могу 5 сертификатов Фокса

Вы не поняли: Мизантроп продает, а не покупает :)))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

2 фішки й концерт. Фуршет зможе зі смарта фішку сканувати, чи тільки друкувати?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:32

  Искатель написав:
  lincoln2 написав:Мизантрóп могу 5 сертификатов Фокса

Вы не поняли: Мизантроп продает, а не покупает :)))

та уже увидел , удалил :) ..подумал , может у Мизантропа есть возможность впарить десяток серт. одновременно в Фоксе на какую то крупную покупку , вот и нужны ... :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:44

  lincoln2 написав:
  Искатель написав:
  lincoln2 написав:Мизантрóп могу 5 сертификатов Фокса

Вы не поняли: Мизантроп продает, а не покупает :)))

та уже увидел , удалил :) ..подумал , может у Мизантропа есть возможность впарить десяток серт. одновременно в Фоксе на какую то крупную покупку , вот и нужны ... :)

Кстати, вот тут ругают "Фокстрот", а я лично с прошлого года всю технику именно там и покупал-обновлял. У меня 5 "Покупок частями" там (с картой Моно). Были б эти сертификаты раньше...
Интересно, кто-то уже смог их использовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:10

  chipmunk написав:2 фішки й концерт. Фуршет зможе зі смарта фішку сканувати, чи тільки друкувати?

Пишут на серте друкувать и вручать кассирке,еще пин код...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Кстати, вот тут ругают "Фокстрот", а я лично с прошлого года всю технику именно там и покупал-обновлял.
Начнем хвалить если можно на одной покупке более одного серта применить.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:34

  Мизантрóп написав:
  Искатель написав:Кстати, вот тут ругают "Фокстрот", а я лично с прошлого года всю технику именно там и покупал-обновлял.
Начнем хвалить если можно на одной покупке более одного серта применить.

Я думаю, там не все так просто. Иначе бы они не раздавали налево-направо вот эти скидки на 200 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44

  Искатель написав:
  Мизантрóп написав:Выгодное предлоЖЖЕние: меняю сертификаты Фокстрота (200 грн.) на денежные знаки 100 грн.
Первым пяти счастливчикам бонус: +концертный серт или 30% на харчи в ОККО


Меняю сертификаты Фокстрота (200 грн скидки) на 50 грн. Кто меньше? :)

Пропоную сертифiкат фоксе на 200 грн. за 40 грн. ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:50

  Alien написав:
  Искатель написав:
  Мизантрóп написав:Выгодное предлоЖЖЕние: меняю сертификаты Фокстрота (200 грн.) на денежные знаки 100 грн.
Первым пяти счастливчикам бонус: +концертный серт или 30% на харчи в ОККО


Меняю сертификаты Фокстрота (200 грн скидки) на 50 грн. Кто меньше? :)

Пропоную сертифiкат фоксе на 200 грн. за 40 грн. ;)

За 20 грн. віддам :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

Перестроили колесо, сегодня вместо фокса три концерта
Отдам за спасибо 6 фоксов и концерты
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