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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кому цікаво
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44

По фокстроту с моно 4% КБ + если подключили бьіт технику на июль и ее покупаете в фокстроте- то еще 3% КБ
Кроме того фокстрот дает 200 бонусньіх грн за регистрацию в кабинете ( только читайте условия их испрльзования) и с каждой покупки в кабинет идет несколько гривен кешбека, их на мледующую покупку можно использовать.
Плюс заходите на фокстрот с Гриваси + 2% КБ. Нормальная получается єкономия
Если еще 200грн скидку на 1000 грн покупок -очень даже не плохо
zinchenko_darya
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