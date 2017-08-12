Кому цікаво
концерт NTQ2-ODQY-OTC2-OTUX
фокси 437184518436 437191828236
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому цікаво
концерт NTQ2-ODQY-OTC2-OTUX
фокси 437184518436 437191828236
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44
По фокстроту с моно 4% КБ + если подключили бьіт технику на июль и ее покупаете в фокстроте- то еще 3% КБ
Кроме того фокстрот дает 200 бонусньіх грн за регистрацию в кабинете ( только читайте условия их испрльзования) и с каждой покупки в кабинет идет несколько гривен кешбека, их на мледующую покупку можно использовать.
Плюс заходите на фокстрот с Гриваси + 2% КБ. Нормальная получается єкономия
Если еще 200грн скидку на 1000 грн покупок -очень даже не плохо
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:27
zinchenko_darya
Вот это мозг! Вроде как в принципе сам опытный свинорыл, но тут реально впечатлен)))
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:30
Боги меня услышали. Сегодня 20+20 мобиль. И фокс, опять же. Если кому сильно нада фоксы могу поделиться.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:18
zinchenko_darya
Уже давно партнёрский КБ не стакается с банковским. Если выбрали Фокстрот и бытовую технику, КБ будет только за фокстрот. Если (почему-то) не выбрали Фокстрот, КБ буде за бытовую технику.
Гриваси - очень ок, рекомендую.
P.S. Моя коллега сегодня вытащила 2 по 50 фишка, у меня же куча фокстротов и 1 портмоне 5 грн.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|