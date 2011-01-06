Кому цікаво
концерт NTQ2-ODQY-OTC2-OTUX
фокси 437184518436 437191828236
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому цікаво
концерт NTQ2-ODQY-OTC2-OTUX
фокси 437184518436 437191828236
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44
По фокстроту с моно 4% КБ + если подключили бьіт технику на июль и ее покупаете в фокстроте- то еще 3% КБ
Кроме того фокстрот дает 200 бонусньіх грн за регистрацию в кабинете ( только читайте условия их испрльзования) и с каждой покупки в кабинет идет несколько гривен кешбека, их на мледующую покупку можно использовать.
Плюс заходите на фокстрот с Гриваси + 2% КБ. Нормальная получается єкономия
Если еще 200грн скидку на 1000 грн покупок -очень даже не плохо
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:27
zinchenko_darya
Вот это мозг! Вроде как в принципе сам опытный свинорыл, но тут реально впечатлен)))
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:30
Боги меня услышали. Сегодня 20+20 мобиль. И фокс, опять же. Если кому сильно нада фоксы могу поделиться.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:18
zinchenko_darya
Уже давно партнёрский КБ не стакается с банковским. Если выбрали Фокстрот и бытовую технику, КБ будет только за фокстрот. Если (почему-то) не выбрали Фокстрот, КБ буде за бытовую технику.
Гриваси - очень ок, рекомендую.
P.S. Моя коллега сегодня вытащила 2 по 50 фишка, у меня же куча фокстротов и 1 портмоне 5 грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:24
Зверніть увагу, що у неділю закінчується перший етап "Колеса сюрпризів"
Період проведення Акції: з 13 липня 2020 р. до 02 серпня 2020 р. включно (далі — «Період проведення Акції») та поділяється на три Етапи:
1) з 13.07.2020р. до 19.07.2020 р. включно (далі – Перший Етап);
2) з 20.07.2020 р. до 26.07.2020 р. включно (далі – Другий Етап);
3) з 27.07.2020 р. до 02.08.2020 р. включно (далі – Третій Етап).
На етапах різні призи:
Гарантовані Подарунки Першого Етапу Акції:
6.1.1. смартфон IPhone 11 Pro + AirPods Pro;
6.1.2. колонка з гравіюванням;
6.1.3. сертифікат «Concert.ua» на 100 грн;
6.1.4. сертифікат «Concert.ua» на 50 грн;
6.1.5. сертифікат «Fishka» на 50 грн;
6.1.6. 30 днів сплати комунальних послуг без комісії на Portmone.com.;
6.1.7. 5 (п’ять) гривень на бонусний рахунок Portmone.com.;
6.1.8. знижка 200 грн при купівлі від 1000 (одної тисячі) грн у Фокстрот
6.1.9. знижка 30% (миттєва) на 3 кави у ОККО;
6.1.10. поповнення мобільного на 20 (двадцять) грн (поповнити мобільний необхідно до 31.08.2020);
6.1.11. 5 (п’ять) балів;
6.1.12. 10 (десять) балів.
Гарантовані Подарунки Другого Етапу Акції:
6.1.13. подорож у Буковель на двох;
6.1.14. чохол для валізи;
6.1.15. дорожній набір для подорожей;
6.1.16. сертифікат «Decathlon» на 50 грн;
6.1.17. знижка 4% на тур Farvater.travel;
6.1.18. знижка 5% на тур Farvater.travel;
6.1.19. знижка 6% на тур Farvater.travel;
6.1.20. знижка 4 грн/л балами на все пальне (до 80 л) у «ОККО»;
6.1.21. знижка 5 грн/л балами на все пальне з моб.апл. Фішка (до 80 л) у «ОККО»;
6.1.22. знижка 20% (миттєва) на 2 комбо меню у «ОККО»;
6.1.23. знижка 30 % (миттєва) на 3 кави у «ОККО»;
6.1.24. знижка 30% (миттєва) на 3 хот доги у «ОККО»;
6.1.25. знижка 30% (миттєва) на омивач у «ОККО»;
6.1.26. 100 (сто) гривень на поїздку в «Uklon»;
6.1.27. сертифікат на рол від «Сушия»;
6.1.28. 5 (п’ять) балів;
6.1.29. 10 (десять) балів.
Гарантовані подарунки Третього Етапу Акції:
6.1.30. смарт телевізор Samsung Frame 55" 4K Smart TV та Передплата «ТБ і Кіно» Максимальна від Megogo, а саме: 4 (чотири) передплати по 3 (три) місяці кожна.
6.1.31. сертифікат від «Multiplex» на 2 квитки;
6.1.32. Підписка «Оптимальна» від Megogo;
6.1.33. сертифікат «Епіцентр» на 50 грн;
6.1.34. поповнення мобільного на 20 грн (поповнити мобільний необхідно до 31.08.2020);
6.1.35. знижка 100 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.36. знижка 75 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.37. знижка 50 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.38. знижка 15 % на прикраси «Gold.ua»;
6.1.39 сертифікат на рол від «Сушия»;
6.1.40. 5 (п’ять) балів;
6.1.41. 10 (десять) балів.
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