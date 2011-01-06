Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:24

Зверніть увагу, що у неділю закінчується перший етап "Колеса сюрпризів"Період проведення Акції: з 13 липня 2020 р. до 02 серпня 2020 р. включно (далі — «Період проведення Акції») та поділяється на три Етапи:1) з 13.07.2020р. до 19.07.2020 р. включно (далі – Перший Етап);2) з 20.07.2020 р. до 26.07.2020 р. включно (далі – Другий Етап);3) з 27.07.2020 р. до 02.08.2020 р. включно (далі – Третій Етап).На етапах різні призи:Гарантовані Подарунки Першого Етапу Акції:6.1.1. смартфон IPhone 11 Pro + AirPods Pro;6.1.2. колонка з гравіюванням;6.1.3. сертифікат «Concert.ua» на 100 грн;6.1.4. сертифікат «Concert.ua» на 50 грн;6.1.5. сертифікат «Fishka» на 50 грн;6.1.6. 30 днів сплати комунальних послуг без комісії на Portmone.com.;6.1.7. 5 (п’ять) гривень на бонусний рахунок Portmone.com.;6.1.8. знижка 200 грн при купівлі від 1000 (одної тисячі) грн у Фокстрот6.1.9. знижка 30% (миттєва) на 3 кави у ОККО;6.1.10. поповнення мобільного на 20 (двадцять) грн (поповнити мобільний необхідно до 31.08.2020);6.1.11. 5 (п’ять) балів;6.1.12. 10 (десять) балів.Гарантовані Подарунки Другого Етапу Акції:6.1.13. подорож у Буковель на двох;6.1.14. чохол для валізи;6.1.15. дорожній набір для подорожей;6.1.16. сертифікат «Decathlon» на 50 грн;6.1.17. знижка 4% на тур Farvater.travel;6.1.18. знижка 5% на тур Farvater.travel;6.1.19. знижка 6% на тур Farvater.travel;6.1.20. знижка 4 грн/л балами на все пальне (до 80 л) у «ОККО»;6.1.21. знижка 5 грн/л балами на все пальне з моб.апл. Фішка (до 80 л) у «ОККО»;6.1.22. знижка 20% (миттєва) на 2 комбо меню у «ОККО»;6.1.23. знижка 30 % (миттєва) на 3 кави у «ОККО»;6.1.24. знижка 30% (миттєва) на 3 хот доги у «ОККО»;6.1.25. знижка 30% (миттєва) на омивач у «ОККО»;6.1.26. 100 (сто) гривень на поїздку в «Uklon»;6.1.27. сертифікат на рол від «Сушия»;6.1.28. 5 (п’ять) балів;6.1.29. 10 (десять) балів.Гарантовані подарунки Третього Етапу Акції:6.1.30. смарт телевізор Samsung Frame 55" 4K Smart TV та Передплата «ТБ і Кіно» Максимальна від Megogo, а саме: 4 (чотири) передплати по 3 (три) місяці кожна.6.1.31. сертифікат від «Multiplex» на 2 квитки;6.1.32. Підписка «Оптимальна» від Megogo;6.1.33. сертифікат «Епіцентр» на 50 грн;6.1.34. поповнення мобільного на 20 грн (поповнити мобільний необхідно до 31.08.2020);6.1.35. знижка 100 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;6.1.36. знижка 75 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;6.1.37. знижка 50 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;6.1.38. знижка 15 % на прикраси «Gold.ua»;6.1.39 сертифікат на рол від «Сушия»;6.1.40. 5 (п’ять) балів;6.1.41. 10 (десять) балів.