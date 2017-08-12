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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:33
Stringer написав:
Перестроили колесо, сегодня вместо фокса три концерта
Отдам за спасибо 6 фоксов и концерты
Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))
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guntherhouse777
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:36
guntherhouse777 написав: Stringer написав:
Перестроили колесо, сегодня вместо фокса три концерта
Отдам за спасибо 6 фоксов и концерты
Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))
Отрицательные ставки доходности
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:44
Пишите здесь ненужное, кому надо заберет.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 07:19
guntherhouse777 написав:
Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))
Слабовато.
Надо так: кто заберёт фокс - тот в нагрузку получит пополняху на 20 )
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