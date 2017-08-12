Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:33
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:36
Отрицательные ставки доходности
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:44
Re: Программа "Masterсard Більше"
Пишите здесь ненужное, кому надо заберет.
Додано: Нед 19 лип, 2020 07:19
Слабовато.
Надо так: кто заберёт фокс - тот в нагрузку получит пополняху на 20 )
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04
Re: Программа "Masterсard Більше"
Портмоне, фішка, фокс. Нічого так. Далі гратись не буду, бо фарватери з окко мені нецікаві
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
фоксики
437821333737
437640527437
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:35
По факту за эту неделю самыми "ценными" подарками для меня оказались сертификаты Fishka (3 штуки). Приятный бонус, который отоварю в аптеке (правда не более одного сертификата на чек).
Всё остальное - барахло, конечно же...
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