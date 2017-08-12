Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:33
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:36
Отрицательные ставки доходности
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:44
Re: Программа "Masterсard Більше"
Пишите здесь ненужное, кому надо заберет.
Додано: Нед 19 лип, 2020 07:19
Слабовато.
Надо так: кто заберёт фокс - тот в нагрузку получит пополняху на 20 )
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04
Re: Программа "Masterсard Більше"
Портмоне, фішка, фокс. Нічого так. Далі гратись не буду, бо фарватери з окко мені нецікаві
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
фоксики
437821333737
437640527437
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:35
По факту за эту неделю самыми "ценными" подарками для меня оказались сертификаты Fishka (3 штуки). Приятный бонус, который отоварю в аптеке (правда не более одного сертификата на чек).
Всё остальное - барахло, конечно же...
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
А в мене щось другий день на обидва акки не хоче нічого давати - на одному 11 балів, на другому 25 - колесо запускається, якийсь час крутиться потім з'являється напис "у вас недостатньо балів" і колесо зупиняється. Після чого дає крутити знов з тим же результатом. Пробував у двох баузерах - все те саме. Колесо поламалося? Чисто в моєму ноуті?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:14
в мене також таке по одному акку де залишок 14 балів, думаю це тому,що на жодній з карток цього акка немає 10 балів, ось воно і впадає в ступор, тре писати в підтримку
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:25
Их и в просторе можно отоварить.
У меня самым ценным за неделю были Фишки на 50 грн. и попоняхи на 20 грн. Портмоне на месяц с таким сроком действия не особо полезен
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
|