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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:33

  Stringer написав:Перестроили колесо, сегодня вместо фокса три концерта
Отдам за спасибо 6 фоксов и концерты

Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:36

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:Перестроили колесо, сегодня вместо фокса три концерта
Отдам за спасибо 6 фоксов и концерты

Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))

Отрицательные ставки доходности :)
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

Пишите здесь ненужное, кому надо заберет.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 07:19

  guntherhouse777 написав:Начинали торговаться "акции" фокса со 100 грн, потом 30, 20.
Теперь за спасибо.
Продолжим: я скажу спасибо, кто заберет))

Слабовато.
Надо так: кто заберёт фокс - тот в нагрузку получит пополняху на 20 )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

Портмоне, фішка, фокс. Нічого так. Далі гратись не буду, бо фарватери з окко мені нецікаві
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

фоксики
437821333737
437640527437
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:35

По факту за эту неделю самыми "ценными" подарками для меня оказались сертификаты Fishka (3 штуки). Приятный бонус, который отоварю в аптеке (правда не более одного сертификата на чек).

Всё остальное - барахло, конечно же...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

А в мене щось другий день на обидва акки не хоче нічого давати - на одному 11 балів, на другому 25 - колесо запускається, якийсь час крутиться потім з'являється напис "у вас недостатньо балів" і колесо зупиняється. Після чого дає крутити знов з тим же результатом. Пробував у двох баузерах - все те саме. Колесо поламалося? Чисто в моєму ноуті?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:14

  Alien написав:А в мене щось другий день на обидва акки не хоче нічого давати - на одному 11 балів, на другому 25 - колесо запускається, якийсь час крутиться потім з'являється напис "у вас недостатньо балів" і колесо зупиняється. Після чого дає крутити знов з тим же результатом. Пробував у двох баузерах - все те саме. Колесо поламалося? Чисто в моєму ноуті?

в мене також таке по одному акку де залишок 14 балів, думаю це тому,що на жодній з карток цього акка немає 10 балів, ось воно і впадає в ступор, тре писати в підтримку
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:25

  Vorlon написав:По факту за эту неделю самыми "ценными" подарками для меня оказались сертификаты Fishka (3 штуки). Приятный бонус, который отоварю в аптеке (правда не более одного сертификата на чек).

Всё остальное - барахло, конечно же...

Их и в просторе можно отоварить.
У меня самым ценным за неделю были Фишки на 50 грн. и попоняхи на 20 грн. Портмоне на месяц с таким сроком действия не особо полезен
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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