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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:49

  velvet написав:Их и в просторе можно отоварить.

Просто Vorlon'y удобнее в аптеке ;). А так много где можно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

Если кому нужны портмоне пишите в ЛС - отдам - мне не нужны. Вроде 1-й был на 30 дней остальные (штуки 4) по 5 грн .
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:42

Поменяю пополняху 20 грн на 4 сертификата портмоне (по 5 грн)
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