Просто Vorlon'y удобнее в аптеке . А так много где можно.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:49
Просто Vorlon'y удобнее в аптеке . А так много где можно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:59
Re: Программа "Masterсard Більше"
Если кому нужны портмоне пишите в ЛС - отдам - мне не нужны. Вроде 1-й был на 30 дней остальные (штуки 4) по 5 грн .
Додано: Пон 20 лип, 2020 07:42
Поменяю пополняху 20 грн на 4 сертификата портмоне (по 5 грн)
.......
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:18
Новый набор подарков с этой недели:
1) Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем;
2) Знижка 4 % на тур Farvater.travel;
3) Знижка 30 % на 3 будь-яких хот-доги.
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