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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:49
velvet написав:
Их и в просторе можно отоварить.
Просто Vorlon'y удобнее в аптеке
. А так много где можно.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:59
Если кому нужны портмоне пишите в ЛС - отдам - мне не нужны. Вроде 1-й был на 30 дней остальные (штуки 4) по 5 грн .
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Додано: Пон 20 лип, 2020 07:42
Поменяю пополняху 20 грн на 4 сертификата портмоне (по 5 грн)
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Boundless
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:18
Новый набор подарков с этой недели:
1) Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем;
2) Знижка 4 % на тур Farvater.travel;
3) Знижка 30 % на 3 будь-яких хот-доги.
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Vorlon
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:51
Мда уж.
"На тобі, небоже, що мені негоже"
Кольцеброс какой-то
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:14
Вкладчик1234
Азарт від поїздки автостопом у гори, довгоочікувана зустріч із морем, дорога потягом з книгою та вікенд в усамітненому лісовому готелі — подорожі такі різні, але так однаково наповнюють наше життя. Враження, історії, емоції — найкращі сувеніри з поїздок. Хто вже здогадався, саме подорожі — тема другого тижня в колесі сюрпризів на Mastercard Більше!
Протягом семи днів ви маєте можливість виграти подарунки від Mastercard та партнерів: Decathlon Ukraine, Farvater Travel, OKKO, Uklon, Сушия - сучасна японська кухня. Головний приз — казкова подорож на двох у Буковель.
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Vorlon
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:35
Vorlon написав:Вкладчик1234
Азарт від поїздки автостопом у гори, довгоочікувана зустріч із морем, дорога потягом з книгою та вікенд в усамітненому лісовому готелі — подорожі такі різні, але так однаково наповнюють наше життя. Враження, історії, емоції — найкращі сувеніри з поїздок. Хто вже здогадався, саме подорожі — тема другого тижня в колесі сюрпризів на Mastercard Більше!
Протягом семи днів ви маєте можливість виграти подарунки від Mastercard та партнерів: Decathlon Ukraine, Farvater Travel, OKKO, Uklon, Сушия - сучасна японська кухня. Головний приз — казкова подорож на двох у Буковель.
Я пожалуй недельку покемарю с таким кольцевбросом
Меняю каждую позицию на 5 гривень на бонусний рахунок від Portmone.com:
Сертифікат Decathlon на 50 грн
Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем
Знижка 4 % на тур Farvater.travel
Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО»
50 грн на купівлю квитків на Concert.ua
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 20 лип, 2020 10:35, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:35
Вкладчик1234 написав:
Мда уж.
"На тобі, небоже, що мені негоже"
Кольцеброс какой-то
трэш, я в эти игры не играю...
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vanok
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- Подякували: 35 раз.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:01
сегодня: сушия - закажите на 350 грн и дадим куснуть тунца, окко скидка на горячих собак, +10
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alex77
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- З нами з: 05.03.07
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 40 раз.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:03
Сушия, кому надо забирайте
2801199642945
2801199643010
2801199642822
2801199645250
Як скористатися сертифікатом?
– Зробіть замовлення у службі доставки «Сушия» від 350 грн, обираючи зі страв кухні, бару або суші-бару.
– Замовте «Філадельфія в кунжуті з тунцем» та назвіть промокод оператору, який надасть знижку в обсязі
вартості акційного ролу.
В одному замовленні можна використати тільки один сертифікат, не сумується з іншими акціями від «Сушия».
Сертифікат розповсюджується тільки на замовлення через службу доставки «Сушия».
Пропозиція не діє при оплаті онлайн, промокод обов’язково треба озвучити оператору.
Сертифікат діє на замовлення за адресою, що входить у зону доставки «Сушия».
Деталі уточнюйте у оператора або на сайті «Сушия».
Сертифікат діє до 31.08.2020.
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