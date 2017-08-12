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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

В Аптеке Доброго Дня нельзя воспользоваться сертификатом Фишки, если заранее сделать заказ на сайте и прийти за ним в аптеку. Якобы при заказе через интернет уже сделана скидка 20%.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:13

unknownurl
Это вы лично сегодня делали заказ и были в аптеке?

Попробуйте ещё в их же сети - 1-ая социальная. Я с заведующей одной из аптек разговаривал - говорит должно работать...
Vorlon
 
Повідомлень: 8571
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

Vorlon написав:unknownurl
Это вы лично сегодня делали заказ и были в аптеке?

Попробуйте ещё в их же сети - 1-ая социальная. Я с заведующей одной из аптек разговаривал - говорит должно работать...
Да, был лично. Сказали, что и так скидка, ещё 50 грн использовать нельзя.
Купил в другой аптеке без скидок. Получилось почти также как, если бы в АДД с заказом через интернет + сертификатом Фишки.

АДД очень дорогая аптека, первой социальной в близи вроде нигде нет...
unknownurl
 
Повідомлень: 141
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

  unknownurl написав:Сказали, что и так скидка

Недавно заказывал у них лекарства через интернет - не увидел никакой скидки по сравнению с ценами в аптеке. В отличии от других сетей, например аптека 911.
Charter
 
Повідомлень: 68
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:19

  Boundless написав:Поменяю пополняху 20 грн на 4 сертификата портмоне (по 5 грн)


Есть в наличии:
2 сертификата Портмоне (по 5 грн)
сертификат Портмоне "Месяц оплаты услуг без комиссии"
2 сертификата "30% скидки на чай-кофе на ОККО"

Отдам все это за пополняху на 20 грн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:20

Наверное,я тоже эту недельку пропущу. Спасибо, что огласили весь список призов. Тут точно ловить нечего...
Искатель
 
Повідомлень: 4003
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Все портмоне раздал. Еще появилось 1шт окко 4грн за литр (газ не учитывается) баллами на фишку (на одну заправку до 80л).
Кому надо пишите в ЛС - отдам просто так за не надобностью.
Окко уже отдал.
ol_zy
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  #<1 ... 116117118119
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