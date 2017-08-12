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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
В Аптеке Доброго Дня нельзя воспользоваться сертификатом Фишки, если заранее сделать заказ на сайте и прийти за ним в аптеку. Якобы при заказе через интернет уже сделана скидка 20%.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:13
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Это вы лично сегодня делали заказ и были в аптеке?
Попробуйте ещё в их же сети - 1-ая социальная. Я с заведующей одной из аптек разговаривал - говорит должно работать...
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:32
Re: Программа "Masterсard Більше"
Да, был лично. Сказали, что и так скидка, ещё 50 грн использовать нельзя.
Купил в другой аптеке без скидок. Получилось почти также как, если бы в АДД с заказом через интернет + сертификатом Фишки.
АДД очень дорогая аптека, первой социальной в близи вроде нигде нет...
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:19
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:20
Наверное,я тоже эту недельку пропущу. Спасибо, что огласили весь список призов. Тут точно ловить нечего...
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Все портмоне раздал. Еще появилось 1шт окко 4грн за литр (газ не учитывается) баллами на фишку (на одну заправку до 80л).
Кому надо пишите в ЛС - отдам просто так за не надобностью.
Окко уже отдал.
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:58
Re: Программа "Masterсard Більше"
На сайте не отображалася скидка, только со слов фармацевта или в чеке.
Возможно, какая-то акция была на тот препарат, который я заказывал. Честно, не знаю. Очень редко покупаю что-либо в этой аптеке, т.к. цены в сети этих аптек очень завышены.
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:43
А кто-то пробовал обьеденить сертификаты на 4грн балами и -3грн наликом? Они не плюсуются?
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:29
При поповненні телефону через т2ю ТАСа балли Більше нараховуються?
upd
Так, нараховують від 50грн.
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