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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть коллекция скидок от фарватер тревел
.......
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:16
Re: Программа "Masterсard Більше"
Заказал в 1-й социальной через таблетки - попробовали сертификат пробить - программа не дала. Пришлось брать так, чтобы сертификат прошел. Кстати в аптеке были не в курсе что за сертификат и пытались получить код с моего телефона, но заставил ввести тот, что был на сертификате - подошел.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26
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