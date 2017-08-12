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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть коллекция скидок от фарватер тревел
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:16

Re: Программа "Masterсard Більше"

Заказал в 1-й социальной через таблетки - попробовали сертификат пробить - программа не дала. Пришлось брать так, чтобы сертификат прошел. Кстати в аптеке были не в курсе что за сертификат и пытались получить код с моего телефона, но заставил ввести тот, что был на сертификате - подошел.
ol_zy
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Повідомлень: 6028
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Подякував: 383 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
IDAN
 
Повідомлень: 98
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26

  IDAN написав:Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?


Заходите в категорію "Мої винагороди" - вводите номер телефону, який бажаєте поповнити!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:32

  V2 написав:
  IDAN написав:Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?


Заходите в категорію "Мої винагороди" - вводите номер телефону, який бажаєте поповнити!
справа в тому, що коли заходжу в "мої винагороди" всі винагороди неактивні.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Все. Розібрався. Дякую.
IDAN
 
Повідомлень: 98
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
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