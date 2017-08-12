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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:53
Есть коллекция скидок от фарватер тревел
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Boundless
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:16
Заказал в 1-й социальной через таблетки - попробовали сертификат пробить - программа не дала. Пришлось брать так, чтобы сертификат прошел. Кстати в аптеке были не в курсе что за сертификат и пытались получить код с моего телефона, но заставил ввести тот, что был на сертификате - подошел.
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ol_zy
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:23
Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
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IDAN
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26
IDAN написав:
Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
Заходите в категорію "Мої винагороди" - вводите номер телефону, який бажаєте поповнити!
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V2
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:32
V2 написав: IDAN написав:
Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
Заходите в категорію "Мої винагороди" - вводите номер телефону, який бажаєте поповнити!
справа в тому, що коли заходжу в "мої винагороди" всі винагороди неактивні.
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IDAN
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42
Все. Розібрався. Дякую.
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IDAN
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