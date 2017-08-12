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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть коллекция скидок от фарватер тревел
.......
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:16
Re: Программа "Masterсard Більше"
Заказал в 1-й социальной через таблетки - попробовали сертификат пробить - программа не дала. Пришлось брать так, чтобы сертификат прошел. Кстати в аптеке были не в курсе что за сертификат и пытались получить код с моего телефона, но заставил ввести тот, что был на сертификате - подошел.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:32
справа в тому, що коли заходжу в "мої винагороди" всі винагороди неактивні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42
Re: Программа "Masterсard Більше"
Все. Розібрався. Дякую.
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:10
За время акции с нескольких акков насобирал коллекцию:
1 Знижка 30 % на будь-який омивач скла на АЗК «ОККО» - 1
2 Знижка 4 грн/л балами Fishka на пальне (крім газу) від ОККО – 2
3 Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО» - 1
4 50 грн на купівлю квитків на Concert.ua – 1
5 Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем від Сушия – 5
6 Знижка 4 % на тур Farvater.travel – 3
7 Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот» - 4
Готов что-нибудь обменять на пополнение, может, еще на что
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
Знижка 4 % на тур Farvater.travel
Ваш код:
0472430
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:17
Знижка 4 % на тур Farvater.travel
Ваш код:
F314430
Як скористатися сертифікатом?
– Перейдіть на сторінку бронювання Farvater.travel та оберіть тур.
– При бронюванні натисніть на посилання «Берете участь в акції Mastercard Більше?», вкажіть промокод та
оплатіть подорож онлайн.
– Сплачуйте на 4 % менше та насолоджуйтеся своєю ідеальною відпусткою.
Промокод дійсний до 31.08.2020.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:21
Re: Программа "Masterсard Більше"
на этой неделе призы шляпа вообще, у кого мало баллов лучше переждать до следующей, там покошерней будут.
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