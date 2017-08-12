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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть коллекция скидок от фарватер тревел
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1776
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:16

Re: Программа "Masterсard Більше"

Заказал в 1-й социальной через таблетки - попробовали сертификат пробить - программа не дала. Пришлось брать так, чтобы сертификат прошел. Кстати в аптеке были не в курсе что за сертификат и пытались получить код с моего телефона, но заставил ввести тот, что был на сертификате - подошел.
ol_zy
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Повідомлень: 6028
З нами з: 20.01.15
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?
IDAN
 
Повідомлень: 98
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Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26

  IDAN написав:Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?


Заходите в категорію "Мої винагороди" - вводите номер телефону, який бажаєте поповнити!
V2
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Повідомлень: 6749
З нами з: 03.07.09
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Подякували: 1138 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:32

  V2 написав:
  IDAN написав:Народ, подскажите как вывести призы? Вот к примеру выиграл пополнение 20 грн. мобильного. Как пополнить мобильный? Вывести как?


Заходите в категорію "Мої винагороди" - вводите номер телефону, який бажаєте поповнити!
справа в тому, що коли заходжу в "мої винагороди" всі винагороди неактивні.
IDAN
 
Повідомлень: 98
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Все. Розібрався. Дякую.
IDAN
 
Повідомлень: 98
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:10

За время акции с нескольких акков насобирал коллекцию:
1 Знижка 30 % на будь-який омивач скла на АЗК «ОККО» - 1
2 Знижка 4 грн/л балами Fishka на пальне (крім газу) від ОККО – 2
3 Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО» - 1
4 50 грн на купівлю квитків на Concert.ua – 1
5 Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем від Сушия – 5
6 Знижка 4 % на тур Farvater.travel – 3
7 Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот» - 4

Готов что-нибудь обменять на пополнение, может, еще на что
la9
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 02.07.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

Знижка 4 % на тур Farvater.travel
Ваш код:
0472430
apollo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 17.08.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 372 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:17

Знижка 4 % на тур Farvater.travel
Ваш код:
F314430
Як скористатися сертифікатом?
– Перейдіть на сторінку бронювання Farvater.travel та оберіть тур.
– При бронюванні натисніть на посилання «Берете участь в акції Mastercard Більше?», вкажіть промокод та
оплатіть подорож онлайн.
– Сплачуйте на 4 % менше та насолоджуйтеся своєю ідеальною відпусткою.
Промокод дійсний до 31.08.2020.
alex77
 
Повідомлень: 181
З нами з: 05.03.07
Подякував: 37 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

на этой неделе призы шляпа вообще, у кого мало баллов лучше переждать до следующей, там покошерней будут.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 585
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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