У меня баллов достаточно, но я на этой неделе не собираюсь крутить вообще. Просто сжечь 210 баллов? Я лучше раздам их (через сертификаты), кому что надо
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:53
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:16
Підтверджую
Сьогодні 3 шляпи у вигляді ролів філадельфія.
А звідки інфа, що на наступному тижні буде щось ліквідніше?
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:52
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6.1.40. 5 (п’ять) балів;
6.1.41. 10 (десять) балів.
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