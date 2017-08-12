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Программа "Masterсard
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:53

  Hack-Stock написав:на этой неделе призы шляпа вообще, у кого мало баллов лучше переждать до следующей, там покошерней будут.

У меня баллов достаточно, но я на этой неделе не собираюсь крутить вообще. Просто сжечь 210 баллов? Я лучше раздам их (через сертификаты), кому что надо :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:16

Підтверджую

Сьогодні 3 шляпи у вигляді ролів філадельфія.

А звідки інфа, що на наступному тижні буде щось ліквідніше?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:52

  KVV написав:Підтверджую

Сьогодні 3 шляпи у вигляді ролів філадельфія.

А звідки інфа, що на наступному тижні буде щось ліквідніше?


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6.1.30. смарт телевізор Samsung Frame 55" 4K Smart TV та Передплата «ТБ і Кіно» Максимальна від Megogo, а саме: 4 (чотири) передплати по 3 (три) місяці кожна.
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6.1.35. знижка 100 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.36. знижка 75 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.37. знижка 50 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.38. знижка 15 % на прикраси «Gold.ua»;
6.1.39 сертифікат на рол від «Сушия»;
6.1.40. 5 (п’ять) балів;
6.1.41. 10 (десять) балів.
https://bilshe.mastercard.ua/spin_and_win_rules.html
V2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:31

У меня из интересного выигран чехол на чемодан и 50грн на Декатлон
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:30

Bosstone
Таки є нюанс: для того, щоб крутнути колесо, має бути більше 10 балів. Але не просто більше 10 балів сумарно на акаунт, а більше 10 балів окремо на кожній окремій картці. Тобто 8+9=17 балів - і балів немов достатньо, а колесо не крутнеш( А от 10+1=11 балів - то вже крутнеш!
lerook
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:14

Третья неделя началась с новой порции хлама:
1) Знижка 15 % на прикраси Gold.ua;
2) Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось;
3) Знижка 50 грн від Yakaboo.

Экономить баллы не вижу никакого смысла. Было больше 1300, сейчас больше 1100, нафига экономить - на пенсию? До нуля нереально их спалить всё равно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:40

Аналогично:
1) два Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось;
2)Знижка 15 % на прикраси Gold.ua.
30 баллов выброшено в никуда.
Искатель
 
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  #<1 ... 118119120121
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