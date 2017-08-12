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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:53

  Hack-Stock написав:на этой неделе призы шляпа вообще, у кого мало баллов лучше переждать до следующей, там покошерней будут.

У меня баллов достаточно, но я на этой неделе не собираюсь крутить вообще. Просто сжечь 210 баллов? Я лучше раздам их (через сертификаты), кому что надо :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:16

Підтверджую

Сьогодні 3 шляпи у вигляді ролів філадельфія.

А звідки інфа, що на наступному тижні буде щось ліквідніше?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:52

  KVV написав:Підтверджую

Сьогодні 3 шляпи у вигляді ролів філадельфія.

А звідки інфа, що на наступному тижні буде щось ліквідніше?


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6.1.30. смарт телевізор Samsung Frame 55" 4K Smart TV та Передплата «ТБ і Кіно» Максимальна від Megogo, а саме: 4 (чотири) передплати по 3 (три) місяці кожна.
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6.1.33. сертифікат «Епіцентр» на 50 грн;
6.1.34. поповнення мобільного на 20 грн (поповнити мобільний необхідно до 31.08.2020);
6.1.35. знижка 100 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.36. знижка 75 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.37. знижка 50 грн на чек від 500 грн «Yakaboo»;
6.1.38. знижка 15 % на прикраси «Gold.ua»;
6.1.39 сертифікат на рол від «Сушия»;
6.1.40. 5 (п’ять) балів;
6.1.41. 10 (десять) балів.
https://bilshe.mastercard.ua/spin_and_win_rules.html
V2
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Повідомлень: 6755
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:31

У меня из интересного выигран чехол на чемодан и 50грн на Декатлон
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:30

Bosstone
Таки є нюанс: для того, щоб крутнути колесо, має бути більше 10 балів. Але не просто більше 10 балів сумарно на акаунт, а більше 10 балів окремо на кожній окремій картці. Тобто 8+9=17 балів - і балів немов достатньо, а колесо не крутнеш( А от 10+1=11 балів - то вже крутнеш!
lerook
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:14

Третья неделя началась с новой порции хлама:
1) Знижка 15 % на прикраси Gold.ua;
2) Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось;
3) Знижка 50 грн від Yakaboo.

Экономить баллы не вижу никакого смысла. Было больше 1300, сейчас больше 1100, нафига экономить - на пенсию? До нуля нереально их спалить всё равно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:40

Аналогично:
1) два Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось;
2)Знижка 15 % на прикраси Gold.ua.
30 баллов выброшено в никуда.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

Коллеги, кто-нибудь проверял, сертификат на портмоне на месяц для налогов не работает?

Согласно описанию не должен.
Вдруг кто уже проверил... :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:02

Падарю:
Знижка 100 грн від Yakaboo
Знижка 15 % на прикраси Gold.ua
Сертифікат Decathlon на 50 грн
Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем
Знижка 4 % на тур Farvater.travel
Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО»
50 грн на купівлю квитків на Concert.ua

ПС. Тута выкладывать номерки не буду, т.к. считаю, шо тада непонятно хто таки 1й активировал тот сертиф и остался ли он годным :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 118119120121
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