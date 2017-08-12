якщо на жодній з карток немає 10 балів, то виникає така картина, тобто сумарно бали є, а списати 10 балів можуть тільки з однієї картки
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:34
якщо на жодній з карток немає 10 балів, то виникає така картина, тобто сумарно бали є, а списати 10 балів можуть тільки з однієї картки
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:37
Rimlyanin1
Сколько у вас карт и балансе каждой карты по сколько баллов?
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:01
Vorlon
8 карток, перевірив кожну, лише на одній 8 балів, хоча це не можливо, бо загалом 31 бал. Й на різних картакх постійно йде нарахування балів.
UPD
вже оновилилися бали, максимум 9 на одній картці, в сумі по всім дає 31, але знову колесо не дає призів, бо недостатньо балів
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:52
На свой ИНН и имя региться развешо верить в выигрыш ыфона)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 лип, 2020 07:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
Загрузите сертификаты на
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 28 лип, 2020 07:27
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|