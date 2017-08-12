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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:34

  Rimlyanin1 написав:На рахунку 31 бал, але Колесо сюрпризів постійно пише, що недостатньо балів. Щось не те з ним. З самого початку не завжди, але хоча б інколи працювало.

якщо на жодній з карток немає 10 балів, то виникає така картина, тобто сумарно бали є, а списати 10 балів можуть тільки з однієї картки
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:37

Rimlyanin1
Сколько у вас карт и балансе каждой карты по сколько баллов?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:01

Vorlon
8 карток, перевірив кожну, лише на одній 8 балів, хоча це не можливо, бо загалом 31 бал. Й на різних картакх постійно йде нарахування балів.

UPD
вже оновилилися бали, максимум 9 на одній картці, в сумі по всім дає 31, але знову колесо не дає призів, бо недостатньо балів
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:52

  Alpha1251 написав:Коллеги, кто-нибудь проверял, сертификат на портмоне на месяц для налогов не работает?

Согласно описанию не должен.
Вдруг кто уже проверил... :-)

На свой ИНН и имя региться развешо верить в выигрыш ыфона)
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 07:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:Тута выкладывать номерки не буду, т.к. считаю, шо тада непонятно хто таки 1й активировал тот сертиф и остался ли он годным :wink:
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  #<1 ... 119120121122
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